Ferretti, Kepler Cheuvreux alza il target price a 4,10 euro e conferma il Buy

(Teleborsa) -ha incrementato a(dai precedenti 3,80 euro) il target price su, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, confermando la raccomandazione sul titolo a "Buy".Gli analisti hanno sottolineato i risultati del terzo trimestre superiori alle attese, con crescita di ricavi, EBITDA e utile netto rispettivamente del +10%, +12% e +14%. L’order intake ha segnato un +36% su base annua, portando ila quasi, in linea con le previsioni.Laè stata confermata: il management prevede ricavi in crescita tra +4% e +5,7% e un’espansione dei margini EBITDA tra 30 e 50bps. Tuttavia, il forte rallentamento dei prezzi nella fascia entry-level potrebbe limitare la crescita dei margini nel breve termine. Le attese di Kepler Cheuvreux sono leggermente al di sotto della guidance aziendale, con ricavi stimati a 1,19 miliardi (+6% rispetto alle precedenti stime), EBITDA a 194 milioni (+9%) e utile netto a 87 milioni (+15%).Laè stata influenzata dall’aumento del capitale circolante, passando da circa il 7% delle vendite a circa il 16%. La società punta a riportare il rapporto WC/sales ai livelli di fine 2024 (10,6%) con il successo della stagione nautica statunitense.Sul, la crescita è stata trainata dall’Europa (+90% YOY) e dalle Americhe (+38%), mentre MEA e APAC hanno registrato cali. I contratti in corso di negoziazione ammontano a €430 milioni, +48% rispetto allo scorso anno.Kepler Cheuvreux ha infine sottolineato che, con le stime aggiornate e un costo del capitale rivisto, Ferretti viene valutata a 14,5x P/E 2026 e 9x EV/EBIT, circa il 15% sotto, confermando l’attrattiva relativa del titolo.