Francia, migliora a sorpresa la fiducia dei consumatori a ottobre

(Teleborsa) - Migliora la fiducia dei consumatori
francesi nel mese di ottobre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale
francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dagli 88 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 87.
L'indice relativo alla situazione finanziaria personale
degli ultimi 12 mesi recupera a -20 punti (era -21 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future
dei prossimi 12 mesi risale a -11 punti da -14.(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)