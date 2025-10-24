Milano 9:34
42.475 +0,22%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:34
9.589 +0,11%
24.250 +0,17%

Francia, migliora a sorpresa la fiducia dei consumatori a ottobre

Economia, Macroeconomia
Francia, migliora a sorpresa la fiducia dei consumatori a ottobre
(Teleborsa) - Migliora la fiducia dei consumatori francesi nel mese di ottobre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dagli 88 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 87.

L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi recupera a -20 punti (era -21 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi risale a -11 punti da -14.

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
Condividi
```