Francia, migliora a sorpresa la fiducia dei consumatori a ottobre

(Teleborsa) - Migliora lafrancesi nel mese di ottobre. Il relativo indice, calcolato dall'francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dagli 88 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 87.L'indice relativo alladegli ultimi 12 mesi recupera a -20 punti (era -21 il mese precedente), mentre quello relativo alledei prossimi 12 mesi risale a -11 punti da -14.