Milano 10:01
42.352 -0,07%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:01
9.586 +0,08%
Francoforte 10:00
24.196 -0,05%

Francoforte: andamento negativo per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Nordex
(Teleborsa) - Pressione su Nordex, che tratta con una perdita del 2,36%.

Lo scenario su base settimanale di Nordex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,49 Euro. Primo supporto visto a 22,17. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```