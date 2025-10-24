Milano 17:35
Green deal, Urso: "Rivedere regolamento europeo su CO2 entro l'anno"

Economia
Green deal, Urso: "Rivedere regolamento europeo su CO2 entro l'anno"
(Teleborsa) - È necessario rivedere "entro la fine dell'anno" il regolamento sulla CO2, come annunciato dalla presidente della commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen. È quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a SkyTg24.

Le norme europee – ha aggiunto Urso – vanno cambiate "secondo il principio della piena neutralità tecnologica, quindi con l'utilizzo di ogni tecnologia sostenibile sul piano ambientale. Per esempio, anche il biocarburante".

"Questo – ha concluso il ministro delle Imprese e del made in Italy – significa avere una visione realistica, pragmatica, concreta e responsabile per coniugare, come disse oltre un anno fa l'ex premier Mario Draghi, la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Il governo italiano è riuscito finalmente a riportare, anche grazie alla convergenza tra Meloni e Merz, sulla strada giusta l'industria europea dell'auto. Ora è necessario che tutte le forze responsabili, a cominciare da quelle del mondo dell'impresa e del lavoro, supportino questa importante svolta in Europa. Possiamo ancora farcela".
