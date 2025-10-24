HCA Healthcare, Ebitda e utile crescono a doppia cifra nel 3Q25, alzati target 2025

HCA Healthcare

(Teleborsa) -(HCA) ha chiuso il terzo trimestre 2025 conin aumento su base annua del 9,6%, raggiungendo i 19,161 miliardi di dollari. Valore che ha superato i 18,57 miliardi stimati dal consensus.L'è salito del 29,4%, raggiungendo i 1,643 miliardi. L'utile diluito per azione è aumentato del 42,6%, raggiungendo i 6,96 dollari per azione diluita, e l'è aumentato del 42,0%, raggiungendo i 6,96 dollari per azione diluita.L'è aumentato del 18,5%, raggiungendo i 3,870 miliardi.sono stati pari a 4,416 miliardi, rispetto ai 3,515 miliardi del terzo trimestre 2024. Mentre, lesono state pari a 1,288 miliardi di dollari, escluse le acquisizioni.sono aumentati del 2,1% e i ricoveri equivalenti a strutture simili sono aumentati del 2,4%.Nei, isono stati pari a 56,087 miliardi di dollari, rispetto ai 52,318 miliardi dell'anno precedente. L'è stato di 4,906 miliardi, pari a 20,23 dollari per azione diluita, rispetto ai 4,322 miliardi, pari a 16,37 dollari per azione diluita, dei primi nove mesi del 2024.Al 30 settembre 2025, lorifletteva disponibilità liquide e mezzi equivalenti per 997 milioni, un debito totale di 44,511 miliardi e un totale attivo di 59,747 miliardi.Inoltre, il Cda ha deliberato la distribuzione di unsulle azioni ordinarie, che sarà pagato il 29 dicembre 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 15 dicembre 2025.Infine, la Società ha, alzandole rispetto a quelle precedentemente pubblicate il 25 luglio 2025.In particolare, HCA Healthcare vede ora iin una forchetta compresa tra 75,00 e 76,50 miliardi di dollari (da 74 - 76 miliardi);compreso tra 6,495 e 6,715 miliardi (da 6,11 - 6,48 miliardi);compreso tra 15,25 e 15,65 miliardi (da 14,70 - 15,30miliardi);compreso tra 27,00 e 28,00 dollari per azioni diluita (da 25,50 - 27,00 dollari per azione diluita).