HCA Healthcare, Ebitda e utile crescono a doppia cifra nel 3Q25, alzati target 2025

(Teleborsa) - HCA Healthcare
(HCA) ha chiuso il terzo trimestre 2025 con ricavi
in aumento su base annua del 9,6%, raggiungendo i 19,161 miliardi di dollari. Valore che ha superato i 18,57 miliardi stimati dal consensus.
L'utile netto di pertinenza di HCA Healthcare
è salito del 29,4%, raggiungendo i 1,643 miliardi. L'utile diluito per azione è aumentato del 42,6%, raggiungendo i 6,96 dollari per azione diluita, e l'utile diluito per azione rettificato
è aumentato del 42,0%, raggiungendo i 6,96 dollari per azione diluita.
L'EBITDA rettificato
è aumentato del 18,5%, raggiungendo i 3,870 miliardi.
I flussi di cassa derivanti dalle attività operative
sono stati pari a 4,416 miliardi, rispetto ai 3,515 miliardi del terzo trimestre 2024. Mentre, le spese in conto capitale
sono state pari a 1,288 miliardi di dollari, escluse le acquisizioni.
I ricoveri in strutture ospedaliere
sono aumentati del 2,1% e i ricoveri equivalenti a strutture simili sono aumentati del 2,4%.
Nei primi nove mesi del 2025
, i ricavi
sono stati pari a 56,087 miliardi di dollari, rispetto ai 52,318 miliardi dell'anno precedente. L'utile netto attribuibile a HCA Healthcare
è stato di 4,906 miliardi, pari a 20,23 dollari per azione diluita, rispetto ai 4,322 miliardi, pari a 16,37 dollari per azione diluita, dei primi nove mesi del 2024.
Al 30 settembre 2025, lo stato patrimoniale
rifletteva disponibilità liquide e mezzi equivalenti per 997 milioni, un debito totale di 44,511 miliardi e un totale attivo di 59,747 miliardi.
Inoltre, il Cda ha deliberato la distribuzione di un dividendo trimestrale in contanti di 0,72 dollari per azione
sulle azioni ordinarie, che sarà pagato il 29 dicembre 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 15 dicembre 2025.
Infine, la Società ha aggiornato le previsioni per il 2025
, alzandole rispetto a quelle precedentemente pubblicate il 25 luglio 2025.
In particolare, HCA Healthcare vede ora i ricavi
in una forchetta compresa tra 75,00 e 76,50 miliardi di dollari (da 74 - 76 miliardi); utile netto attribuibile a HCA Healthcare
compreso tra 6,495 e 6,715 miliardi (da 6,11 - 6,48 miliardi); Adjusted EBITDA
compreso tra 15,25 e 15,65 miliardi (da 14,70 - 15,30miliardi); utile per azione diluito
compreso tra 27,00 e 28,00 dollari per azioni diluita (da 25,50 - 27,00 dollari per azione diluita).