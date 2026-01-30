Giocamondo Study, ricavi 2025 in crescita. Assemblea azionisti dà l'ok a dividendo di 0,06 euro

(Teleborsa) - Giocamondo Study
, PMI innovativa leader nel settore delle vacanze studio e quotata sull’Euronext Growth Milan, consolida il proprio percorso di crescita e conferma la politica di remunerazione dei propri investitori. L’Assemblea degli Azionisti
, riunitasi per l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2025, ha dato il via libera alla distribuzione di un dividendo unitario
pari a 0,06 euro per azione
, un segnale di fiducia che riflette la solidità patrimoniale raggiunta dal gruppo nonostante un contesto di mercato divenuto più sfidante nel corso dell'ultimo anno.
I risultati consolidati dell’esercizio evidenziano un valore della produzione
pari a 26,5 milioni di euro
e ricavi delle vendite
per 26,1 milioni
. In questa fase, il contributo delle società controllate si attesta a circa 0,5 milioni di euro, una cifra che il management considera marginale ma coerente con la strategia di integrazione progressiva e sviluppo sostenibile delineata nel piano di crescita. A livello di marginalità
, il Gruppo ha registrato un EBITDA
consolidato di 2,35 milioni di euro
, portando l'utile d'esercizio
a 1,3 milioni di euro
. Di particolare rilievo è la posizione finanziaria netta
, che mostra una cassa netta di 7,5 milioni di euro
, garantendo al gruppo ampia flessibilità per future operazioni strategiche.
Analizzando i dati della sola Capogruppo, emerge una crescita a doppia cifra: il valore della produzione è salito del 12,4% (raggiungendo i 26 milioni di euro) e l’EBITDA ha segnato un incremento del 9,1% rispetto al 30 settembre 2024. Sebbene l'utile netto della Capogruppo sia rimasto sostanzialmente stabile a 1,44 milioni di euro (rispetto agli 1,46 milioni dell'esercizio precedente), la gestione finanziaria
ha permesso un raddoppio della cassa netta, passata da 3,8 a 7,6 milioni di euro in dodici mesi.
In merito alla destinazione dell’utile netto della Capogruppo, l’Assemblea ha deliberato di allocare 750.000 euro
alla distribuzione dei dividendi
. Gli azionisti vedranno lo stacco della cedola il prossimo 9 febbraio 2026, con record date fissata al 10 febbraio e messa in pagamento l'11 febbraio. La restante parte dell'utile sarà destinata per 5.000 euro alla riserva legale, che raggiunge così il limite di legge, e per oltre 691.000 euro alla riserva straordinaria, rafforzando ulteriormente la struttura patrimoniale della società in vista delle sfide operative del 2026.