Giocamondo Study, ricavi 2025 in crescita. Assemblea azionisti dà l'ok a dividendo di 0,06 euro

Giocamondo Study

(Teleborsa) -, PMI innovativa leader nel settore delle vacanze studio e quotata sull’Euronext Growth Milan, consolida il proprio percorso di crescita e conferma la politica di remunerazione dei propri investitori. L’, riunitasi per l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2025, ha dato il via libera alla distribuzione di unpari a, un segnale di fiducia che riflette la solidità patrimoniale raggiunta dal gruppo nonostante un contesto di mercato divenuto più sfidante nel corso dell'ultimo anno.I risultati consolidati dell’esercizio evidenziano unpari aper. In questa fase, il contributo delle società controllate si attesta a circa 0,5 milioni di euro, una cifra che il management considera marginale ma coerente con la strategia di integrazione progressiva e sviluppo sostenibile delineata nel piano di crescita. A livello di, il Gruppo ha registrato unconsolidato di, portando l'. Di particolare rilievo è la, che mostra una cassa netta di, garantendo al gruppo ampia flessibilità per future operazioni strategiche.Analizzando i dati della sola Capogruppo, emerge una crescita a doppia cifra: il valore della produzione è salito del 12,4% (raggiungendo i 26 milioni di euro) e l’EBITDA ha segnato un incremento del 9,1% rispetto al 30 settembre 2024. Sebbene l'utile netto della Capogruppo sia rimasto sostanzialmente stabile a 1,44 milioni di euro (rispetto agli 1,46 milioni dell'esercizio precedente), laha permesso un raddoppio della cassa netta, passata da 3,8 a 7,6 milioni di euro in dodici mesi.In merito alla destinazione dell’utile netto della Capogruppo, l’Assemblea ha deliberato di allocarealla. Gli azionisti vedranno lo stacco della cedola il prossimo 9 febbraio 2026, con record date fissata al 10 febbraio e messa in pagamento l'11 febbraio. La restante parte dell'utile sarà destinata per 5.000 euro alla riserva legale, che raggiunge così il limite di legge, e per oltre 691.000 euro alla riserva straordinaria, rafforzando ulteriormente la struttura patrimoniale della società in vista delle sfide operative del 2026.