Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 20:47
25.382 +1,13%
Dow Jones 20:47
47.258 +1,12%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: allunga il passo Shopify

Prepotente rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che mostra una salita bruciante del 4,45% sui valori precedenti.
