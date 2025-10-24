NEXT RE SIIQ, l'utile sale a 0,8 milioni di euro nei primi nove mesi

Next Re SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso icon unpari a 2,7 milioni di euro e include ricavi da locazione pari a 3,33 milioni di euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a -0,63 milioni di euro. La variazione del Net Operating Income, pari a 1,22 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2024, è ascrivibile, come già rilevato al 30 giugno 2025, all'uscita dal portafoglio immobiliare gestito dalla società dell'asset di Milano, via Spadari.All', che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche costi del personale pari a -0,48 milioni di euro e costi generali pari a -1,47 milioni di euro.L'/(Perdita) del periodo, pari a 0,78 milioni di euro al 30 settembre 2025, recepisce anche il risultato della gestione finanziaria, pari a 0,48 milioni di euro. La società ha provveduto a rilasciare il debito per ritenute su interessi per 0,5 milioni di euro, a seguito della risposta positiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.Ilè pari a 74,82 milioni di euro e, rispetto al 31 dicembre 2024, recepisce la variazione netta di fair value, già rilevata al 30 giugno 2025, al fine di allineare i valori degli asset in portafoglio ai valori risultanti dalle valutazioni dell'esperto indipendente a tale data.Ilpassa da 1,35 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a -0,01 milioni di euro al 30 giugno 2025. Ilto Value, a fronte della variazione dell'indebitamento finanziario e del valore degli investimenti immobiliari, passa dal -1,17% al 31 dicembre 2024 allo 0,04% al 30 settembre 2025.