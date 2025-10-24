NEXT RE SIIQ, l'utile sale a 0,8 milioni di euro nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Next Re SIIQ
, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2025
con un Net Operating Income
pari a 2,7 milioni di euro e include ricavi da locazione pari a 3,33 milioni di euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a -0,63 milioni di euro. La variazione del Net Operating Income, pari a 1,22 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2024, è ascrivibile, come già rilevato al 30 giugno 2025, all'uscita dal portafoglio immobiliare gestito dalla società dell'asset di Milano, via Spadari.
All'EBITDA
, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche costi del personale pari a -0,48 milioni di euro e costi generali pari a -1,47 milioni di euro.
L'Utile
/(Perdita) del periodo, pari a 0,78 milioni di euro al 30 settembre 2025, recepisce anche il risultato della gestione finanziaria, pari a 0,48 milioni di euro. La società ha provveduto a rilasciare il debito per ritenute su interessi per 0,5 milioni di euro, a seguito della risposta positiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il valore degli Investimenti immobiliari
è pari a 74,82 milioni di euro e, rispetto al 31 dicembre 2024, recepisce la variazione netta di fair value, già rilevata al 30 giugno 2025, al fine di allineare i valori degli asset in portafoglio ai valori risultanti dalle valutazioni dell'esperto indipendente a tale data.
Il Totale Indebitamento finanziario
passa da 1,35 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a -0,01 milioni di euro al 30 giugno 2025. Il Net Loan
to Value, a fronte della variazione dell'indebitamento finanziario e del valore degli investimenti immobiliari, passa dal -1,17% al 31 dicembre 2024 allo 0,04% al 30 settembre 2025.