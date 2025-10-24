Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:13
25.389 +1,16%
Dow Jones 18:13
47.296 +1,20%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

NEXT RE SIIQ, l'utile sale a 0,8 milioni di euro nei primi nove mesi

Finanza
NEXT RE SIIQ, l'utile sale a 0,8 milioni di euro nei primi nove mesi
(Teleborsa) - Next Re SIIQ, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con un Net Operating Income pari a 2,7 milioni di euro e include ricavi da locazione pari a 3,33 milioni di euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a -0,63 milioni di euro. La variazione del Net Operating Income, pari a 1,22 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2024, è ascrivibile, come già rilevato al 30 giugno 2025, all'uscita dal portafoglio immobiliare gestito dalla società dell'asset di Milano, via Spadari.

All'EBITDA, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche costi del personale pari a -0,48 milioni di euro e costi generali pari a -1,47 milioni di euro.

L'Utile/(Perdita) del periodo, pari a 0,78 milioni di euro al 30 settembre 2025, recepisce anche il risultato della gestione finanziaria, pari a 0,48 milioni di euro. La società ha provveduto a rilasciare il debito per ritenute su interessi per 0,5 milioni di euro, a seguito della risposta positiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il valore degli Investimenti immobiliari è pari a 74,82 milioni di euro e, rispetto al 31 dicembre 2024, recepisce la variazione netta di fair value, già rilevata al 30 giugno 2025, al fine di allineare i valori degli asset in portafoglio ai valori risultanti dalle valutazioni dell'esperto indipendente a tale data.

Il Totale Indebitamento finanziario passa da 1,35 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a -0,01 milioni di euro al 30 giugno 2025. Il Net Loan to Value, a fronte della variazione dell'indebitamento finanziario e del valore degli investimenti immobiliari, passa dal -1,17% al 31 dicembre 2024 allo 0,04% al 30 settembre 2025.
Condividi
```