Ora legale, Terna: in sette mesi risparmio di 90 milioni di euro per il sistema elettrico italiano

(Teleborsa) - Neiil sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 310 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 120 mila famiglie. Il dato si traduce in un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. È quanto emerge daila società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata dail minor consumo elettrico ha infatti consentito di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 145 mila tonnellate.Nel 2025, considerando il periodo di ora legale da domenica 30 marzo a domenica 26 ottobre, giorno in cui tornerà l'ora solare, ilper il "cliente domestico tipo in maggior tutela" è stato, secondo i dati dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di circa 29,1 centesimi di euro al lordo delle imposte.Dal 2004 al 2025, secondo l'analisi di Terna, ildovuto all'ora legale è stato complessivamente di oltre 12 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,3 miliardi di euro.