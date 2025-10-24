Piazza Affari: andamento rialzista per ENI

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società del Cane a sei zampe
, in guadagno del 2,67% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che ENI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,37%, rispetto a +0,19% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo status tecnico di breve periodo dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,09 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 15,83. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)