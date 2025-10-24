Milano 10:06
42.298 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:05
9.580 +0,02%
Francoforte 10:06
24.173 -0,15%

Piazza Affari: calo per Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta una flessione dell'1,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Safilo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,845 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1,805. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,885.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
