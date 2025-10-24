Milano 13:10
42.295 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:10
9.573 -0,06%
Francoforte 13:09
24.194 -0,06%

Piazza Affari: positiva la giornata per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Maire
Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che lievita del 2,79%.
Condividi
```