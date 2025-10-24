Milano 10:07
42.306 -0,18%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:07
9.580 +0,01%
Francoforte 10:07
24.168 -0,16%

PMI manifatturiero Giappone in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI manifatturiero Giappone in ottobre
Giappone, PMI manifatturiero in ottobre pari a 48,3 punti, in calo rispetto al precedente 48,5 punti (la previsione era 48,6 punti).
Condividi
```