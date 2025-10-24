Milano 12:04
Finanza, Consensus
Prada, Jefferies conferma "buy" e target price a 1913 HKD
(Teleborsa) - "La crescita di Prada nel terzo trimestre è stato confermata grazie alla crescita di circa il 30% di Miu Miu. Il quarto trimestre è iniziato bene, sostenendo il solido progresso dell'EBIT previsto per la seconda metà dell'anno".

Lo affermano gli analisti di Jefferies che ribadiscono il giudizio "buy" sul titolo Prada all'indomani della presentazione dei risultati di bilancio dei primi 9 mesi che hanno mostrato ricavi in aumento a 4,07 miliardi di euro trainati da Miu Miu.

Confermato anche il target price a 1913 HKD (dollari di Hong Kong).

"La costanza dei risultati, in un contesto macroeconomico complesso, conferma la forza dei nostri marchi e la validità della nostra strategia. Con questo appena concluso, il Gruppo ha registrato 19 trimestri di crescita ininterrotta", ha detto Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada, commentando i dati dei primi 9 mesi.



