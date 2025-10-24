Milano 10:07
Regno Unito, Vendite dettaglio (MoM) in settembre

Regno Unito, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Regno Unito, Vendite dettaglio in settembre su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era -0,2%).

