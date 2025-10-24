Milano 23-ott
42.382 0,00%
Nasdaq 23-ott
25.097 +0,88%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 23-ott
9.579 0,00%
Francoforte 23-ott
24.208 0,00%

Regno Unito, vendite di oro spingono a sorpresa il commercio al dettaglio a settembre

Economia, Macroeconomia
Regno Unito, vendite di oro spingono a sorpresa il commercio al dettaglio a settembre
(Teleborsa) - Le vendite al dettaglio britanniche sono aumentate inaspettatamente, a settembre, registrando il quarto aumento mensile consecutivo, grazie all'aumento delle vendite di computer e telecomunicazioni e alla domanda di oro da parte dei gioiellieri online.

Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato a settembre un incremento dello 0,5% su base mensile, dopo il +0,6% registrato ad agosto e contro il -0,2% stimato dal consensus.

Su base annua si registra una variazione positiva dell'1,5%, contro aspettative per un aumento più contenuto dello 0,6% e dopo il +0,7% di agosto.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,6% su mese, dopo il +1% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +2,3% rispetto al +1,3% precedente e al +0,7% delle attese).




(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)
Condividi
```