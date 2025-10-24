Regno Unito, vendite di oro spingono a sorpresa il commercio al dettaglio a settembre

(Teleborsa) - Le vendite al dettaglio britanniche sono aumentate inaspettatamente, a settembre, registrando il, grazie all'aumento delle vendite di computer e telecomunicazioni e alla domanda di oro da parte dei gioiellieri online.Secondo l', le vendite retail hanno segnato a settembre un incremento dello 0,5% su base mensile, dopo il +0,6% registrato ad agosto e contro il -0,2% stimato dal consensus.Su base annua si registra una variazione positiva dell'1,5%, contro aspettative per un aumento più contenuto dello 0,6% e dopo il +0,7% di agosto.Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,6% su mese, dopo il +1% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +2,3% rispetto al +1,3% precedente e al +0,7% delle attese).