Russia, banca centrale taglia a sorpresa i tassi di 50 punti base al 16,5%

(Teleborsa) - Laha, sorprendendo il mercato che si aspettava i tassi fermi al 17%. Si tratta del quarto taglio consecutivo.Gli indicatori di base della crescita dei prezzi correnti non sono cambiati in modo significativo e rimangono superiori al 4% su base annua. La banca centrale spiega che "le" e che "ciò potrebbe impedire un rallentamento sostenibile dell'inflazione". Secondo la Bank of Russia, le attuali pressioni inflazionistiche aumenteranno temporaneamente tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 a causa di una serie di fattori, tra cui gli aggiustamenti dei prezzi e la reazione delle aspettative di inflazione al prossimo aumento dell'IVA. Con il venir meno di questi fattori, la disinflazione continuerà. Ciò sarà sostenuto da condizioni monetarie restrittive."La deviazione al rialzo dell'economia russa da un percorso di crescita equilibrato si sta riducendo", si legge nello statement. I dati ad alta frequenza e gli indicatori dei sondaggi mostrano un rallentamento della crescita complessiva dell'attività economica nel terzo trimestre del 2025, mentre il tasso di crescita è ancora positivo. La dinamica dell'attività economica è disomogenea tra i settori. Si registra un. La domanda interna è sostenuta dall'aumento dei redditi delle famiglie e delle spese di bilancio. La crescita dell'attività dei consumatori ha registrato una certa accelerazione."Secondo dati recenti, la crescita dell'economia ha subito un rallentamento nel terzo trimestre del 2025 - ha spiegato la- Le dinamiche rimangono disomogenee tra i settori. Alcuni settori continuano a crescere costantemente, ad esempio farmaceutico, alimentare, della ristorazione collettiva e del turismo. Al contrario, diversi settori stanno registrando un. La situazione in questi settori non è tanto attribuibile agli effetti della politica monetaria restrittiva, quanto al peggioramento del contesto esterno e alle minori opportunità di esportazione. Nel complesso, i settori che si concentrano principalmente sulla domanda interna stanno registrando risultati migliori"."Il- ha aggiunto - Ciò è dovuto a una dinamica della domanda più moderata rispetto al 2024, unita a una continua espansione delle capacità produttive delle aziende. Tuttavia, alcuni indicatori mostrano che questo processo è ancora incompiuto, in particolare gli indicatori di tensione del mercato del lavoro, tra cui livelli di disoccupazione storicamente bassi e una crescita dei salari superiore a quella della produttività del lavoro. Ciononostante, stiamo registrando alcuni segnali di un allentamento del mercato del lavoro".