Safilo, presentata offerta non vincolante a Inspecs per Eschenbach Group e BoDe

(Teleborsa) - Safilo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha confermato di aver presentato un’offerta non vincolante di acquisto delle attività di Eschenbach Group e BoDe, di proprietà di Inspecs, ma ha fatto sapere che, al momento, non vi è alcuna certezza sull’esito di tale offerta.

La nota di Safilo è arrivata dopo che nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione di Inspecs aveva confermato alcune recenti indiscrezioni diffuse dalla stampa in merito a due distinte proposte spontanee dal consorzio composto da H2 Equity Partners, Risk Capital Partners e Ian Livingstone e una, appunto, da Safilo.

