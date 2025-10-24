Safilo, presentata offerta non vincolante a Inspecs per Eschenbach Group e BoDe

(Teleborsa) - Safilo
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha confermato di aver presentato un’offerta non vincolante di acquisto
delle attività di Eschenbach Group
e BoDe
, di proprietà di Inspecs
, ma ha fatto sapere che, al momento, non vi è alcuna certezza sull’esito di tale offerta
.
La nota di Safilo è arrivata dopo che nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione di Inspecs aveva confermato alcune recenti indiscrezioni diffuse dalla stampa in merito a due distinte proposte spontanee
dal consorzio composto da H2 Equity Partners, Risk Capital Partners e Ian Livingstone e una, appunto, da Safilo.