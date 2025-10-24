Safilo, presentata offerta non vincolante a Inspecs per Eschenbach Group e BoDe

Safilo

Inspecs

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha confermato di aver presentato un’delle attività di, di proprietà di, ma ha fatto sapere che, al momento, non vi è alcuna certezza sull’esito di taleLa nota di Safilo è arrivata dopo che nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione di Inspecs aveva confermato alcune recenti indiscrezioni diffuse dalla stampa in merito adal consorzio composto da H2 Equity Partners, Risk Capital Partners e Ian Livingstone e una, appunto, da Safilo.