Simone, esborso da 220 mila euro per acquistare il 67,9% del capitale di Éditions MéMo

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha, realtà editoriale indipendente con sede a Nantes, nota a livello internazionale per la qualità e l'innovazione delle sue pubblicazioni per l'infanzia.L'azienda francese ha conseguito nell'ultimo anno un fatturato di circa 750 mila euro, e un, con positive prospettive di crescita grazie alle sinergie attese a seguito dell'ingresso nel gruppo.L'operazione non risulta significativa ai sensi del Regolamento Emittenti anche in relazione al(pari a 120 mila euro, più altri 100 mila euro per l'aumento di capitale).Oltre al passaggio delle quote, è stato deliberato anche l'aumento di capitale che hasociale e un finanziamento soci da parte di Simone a beneficio di Éditions MéMo, fino ad un massimo di 250 mila euro per eventuali esigenze di breve periodo.