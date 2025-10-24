Simone, esborso da 220 mila euro per acquistare il 67,9% del capitale di Éditions MéMo

(Teleborsa) - Simone
, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha completato l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale della casa editrice francese Éditions MéMo
, realtà editoriale indipendente con sede a Nantes, nota a livello internazionale per la qualità e l'innovazione delle sue pubblicazioni per l'infanzia.
L'azienda francese ha conseguito nell'ultimo anno un fatturato di circa 750 mila euro, e un Ebitda normalizzato sostanzialmente in pareggio
, con positive prospettive di crescita grazie alle sinergie attese a seguito dell'ingresso nel gruppo.
L'operazione non risulta significativa ai sensi del Regolamento Emittenti anche in relazione al controvalore dell'operazione
(pari a 120 mila euro, più altri 100 mila euro per l'aumento di capitale).
Oltre al passaggio delle quote, è stato deliberato anche l'aumento di capitale che ha portato Simone a detenere il 67,9% del capitale
sociale e un finanziamento soci da parte di Simone a beneficio di Éditions MéMo, fino ad un massimo di 250 mila euro per eventuali esigenze di breve periodo.