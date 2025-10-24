UE autorizza acquisizione di Luminace da parte di Temasek e Brookfield

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto
di Luminace degli Stati Uniti da parte di Temasek Holdings di Singapore e Brookfield Asset Management
del Canada. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo di impianti solari e di batterie, nonché la fornitura di altre soluzioni di "decarbonizzazione come servizio" negli Stati Uniti e in Canada.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato il limitato impatto sullo Spazio Economico Europeo
. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.(Foto: © Paul Grecaud/123RF)