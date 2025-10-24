Milano 13:36
Finanza
UE autorizza acquisizione di Luminace da parte di Temasek e Brookfield
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Luminace degli Stati Uniti da parte di Temasek Holdings di Singapore e Brookfield Asset Management del Canada. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo di impianti solari e di batterie, nonché la fornitura di altre soluzioni di "decarbonizzazione come servizio" negli Stati Uniti e in Canada.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato il limitato impatto sullo Spazio Economico Europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.

