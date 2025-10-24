UE autorizza acquisizione di Luminace da parte di Temasek e Brookfield

Brookfield Asset Management

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Luminace degli Stati Uniti da parte di Temasek Holdings di Singapore edel Canada. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo di impianti solari e di batterie, nonché la fornitura di altre soluzioni di "decarbonizzazione come servizio" negli Stati Uniti e in Canada.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato il. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.