Milano 16:25
42.924 +1,03%
Nasdaq 16:25
25.746 +1,53%
Dow Jones 16:25
47.422 +0,46%
Londra 16:25
9.648 +0,03%
Francoforte 16:25
24.249 +0,04%

A Piazza Affari, forte ascesa per Maire

Brillante rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,25%.
