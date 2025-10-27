Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,03%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6152 con primo supporto visto a 0,6142. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6138.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)