Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un trascurabile +0,04%.
Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.729, mentre il primo supporto è stimato a 9.487. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.971,1.
