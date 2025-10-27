Milano 16:27
Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un trascurabile +0,04%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.729, mentre il primo supporto è stimato a 9.487. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.971,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
