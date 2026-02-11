Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un misero +0,31%.
Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.422,7, mentre il primo supporto è stimato a 10.329,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.515,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)