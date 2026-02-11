Milano 9:24
46.692 -0,24%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:24
10.372 +0,18%
24.886 -0,41%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un misero +0,31%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.422,7, mentre il primo supporto è stimato a 10.329,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.515,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
