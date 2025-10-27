Milano 16:29
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 27 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Lunedì 27/10/2025
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,1 punti; preced. 87,7 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,9%)
13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 2,9%)
15:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -8,7 punti)

Martedì 28/10/2025
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -22 punti; preced. -22,3 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 93,7 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 96,8 punti)
14:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,8%)
14:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
15:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -14 punti; preced. -17 punti)

Mercoledì 29/10/2025
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,6 punti; preced. 35,3 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 1,78 Mld Euro)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,69 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,3%)
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)
15:00 USA: Vendita case in corso (preced. 74,7 punti)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -961K barili)

Giovedì 30/10/2025
07:30 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: PIL, annuale (preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (preced. -10,3 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -14,2 punti; preced. -14,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,7 punti; preced. 95,5 punti)
11:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%)
12:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 0,4%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 87 Mld piedi cubi)

Venerdì 31/10/2025
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,6%; preced. -1,5%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. -1,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,5%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -1%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,6%)
14:45 USA: PMI Chicago (atteso 42 punti; preced. 40,6 punti)


