Appuntamenti macroeconomici: settimana del 27 ottobre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 27/10/2025
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,1 punti; preced. 87,7 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,9%)
13:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 2,9%)
15:30 USA
: Indice Fed Dallas (preced. -8,7 punti) Martedì 28/10/2025
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -22 punti; preced. -22,3 punti)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 93,7 punti)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 96,8 punti)
14:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,8%)
14:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
15:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -14 punti; preced. -17 punti) Mercoledì 29/10/2025
06:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 35,6 punti; preced. 35,3 punti)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
09:00 Spagna
: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale extra UE (preced. 1,78 Mld Euro)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (preced. 1,69 Mld £)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%)
12:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,3%)
15:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)
15:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 74,7 punti)
15:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -961K barili) Giovedì 30/10/2025
07:30 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:45 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
10:00 Italia
: PIL, annuale (preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (preced. -10,3 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14,2 punti; preced. -14,9 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 95,7 punti; preced. 95,5 punti)
11:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%)
12:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. 0,4%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%)
15:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 87 Mld piedi cubi) Venerdì 31/10/2025
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,6%; preced. -1,5%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. -1,1%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,5%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -1%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,2%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,6%)
14:45 USA
: PMI Chicago (atteso 42 punti; preced. 40,6 punti)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))