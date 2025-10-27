Auto, corre il noleggio a lungo termine: superata quota 1 milione e 300 mila veicoli sulle strade italiane

(Teleborsa) - Ilcontinua la sua corsa e conquista sempre più spazio nel: nei primi sei mesi del 2025 lacomplessiva ha raggiunto, con un incremento del 3% rispetto a dicembre 2024. Oltre 40 mila nuovi driver hanno scelto di dire addio alla proprietà per abbracciare un modello di mobilità più flessibile, sostenibile (dal punto di vista ambientale ed economico) e senza pensieri. Crescono in particolare i segmenti dellee delle. Privati con partita IVA o solo codice fiscale a quota 165 mila.Sono questi i principali dati che emergono dall’analisi semestrale realizzata da, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, sugli utilizzatori dei servizi di noleggio long term che fornisce uno spaccato dei nuovi scenari del mercato dell’auto sempre più proiettato all’uso rispetto alla proprietà.A trainare il mercato del lungo termine sono le, con oltre 1 milione di vetture noleggiate (+4,6% sull’anno precedente), seguite dalle, che superano quota 116 mila mezzi. Si consolida anche la platea dei, ormai 165 mila, che scelgono sempre più spesso il noleggio per evitare costi imprevisti, burocrazia e incertezze legate al valore residuo dell’usato.Prosegue il cambio di rotta nelle scelte delle: ilcontinua a perdere terreno, scendendo dal 48% al 44% del parco in un anno (era al 55% nel 2023). A guadagnarci sono le(13% di quota) e le, ormai al 30%. Stabili invece lepure (4%) e le(7%), che confermano la loro presenza in un contesto di transizione energetica in continua evoluzione.Ha superato quota 1 milione (1.045.912) ladi veicoli noleggiata a lungo termine dalle aziende, in crescita del 4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; si consolida anche il parco delle PA che oggi conta oltre 116 mila mezzi, mentre resta stabile quello di privati con partita IVA (94.240) e codici fiscali (71.184), una platea di circa 165 mila automobilisti che continua a preferire i vantaggi del noleggio rispetto alla proprietà soprattutto in una delicata fase di transizione ecologica come quella attuale."I nostri dati confermano la curva di crescita continua delle attività di noleggio a lungo termine – evidenzia il Presidente ANIASA,Viano –, un settore che, in un momento forte incertezza congiunturale, significativo aumento dei costi di listino delle vetture e confusione sul tema delle alimentazioni, offre a imprese, privati cittadini, partite IVA e pubbliche amministrazioni la certezza di un costo mensile fisso e la libertà dalla complessità della gestione dell’auto, dalle spese impreviste e dalle incognite sulla rivendita. Il noleggio sta inoltre dimostrando una grande flessibilità proprio in un momento in cui anche gli utilizzatori preferiscono estendere i contratti esistenti, anche a fronte dell’incertezza ed inasprimento della tassazione sul fringe benefit"."Il settore – ha concluso Viano –è ancora oggi regolamentato da undeldi oltre 30 anni fa (1992), quando nel nostro Paese circolavano poche migliaia di vetture a nolo, e da una serie di altre diversificate fonti normative e ora necessita di una normativa specifica e unitaria, che regolamenti in modo omogeneo e stabile tutti gli aspetti, dall’immatricolazione alla circolazione, con particolare focus sulla".