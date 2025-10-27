Brillanti i listini asiatici, grande fiducia su taglio Fed e accordo commerciale Usa-Cina

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, scambia in deciso rialzo il(+2,54%); sulla stessa linea, in forte aumento, che avanza dell'1,66%.Mercati asiatici in netto rialzo spinti dalle aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve questa settimana e dai passi in avanti nei colloqui tra Cina e Usa per un allentamento delle tensioni commerciali. A Kuala Lumpur, in Malesia, i negoziatori statunitensi e cinesi hanno infatti raggiunto unnel fine settimana che pone le basi per la firma di undurante l'atteso incontro in Corea del Sud dei presidentidi giovedì. "Penso che avremo un accordo con la Cina", ha dichiarato Trump alla stampa.Buona la prestazione di(+1,02%); con analoga direzione, effervescente(+2,52%).In denaro(+0,72%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,37%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,18%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%.Il rendimento dell'scambia 1,68%, mentre il rendimento per ilè pari 1,79%.