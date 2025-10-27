Brillanti i listini asiatici, grande fiducia su taglio Fed e accordo commerciale Usa-Cina

(Teleborsa) - A Tokyo
, scambia in deciso rialzo il Nikkei 225
(+2,54%); sulla stessa linea, in forte aumento Shenzhen
, che avanza dell'1,66%.
Mercati asiatici in netto rialzo spinti dalle aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve questa settimana e dai passi in avanti nei colloqui tra Cina e Usa per un allentamento delle tensioni commerciali. A Kuala Lumpur, in Malesia, i negoziatori statunitensi e cinesi hanno infatti raggiunto un accordo quadro preliminare
nel fine settimana che pone le basi per la firma di un accordo commerciale
durante l'atteso incontro in Corea del Sud dei presidenti Donald Trump
e Xi Jinping
di giovedì. "Penso che avremo un accordo con la Cina", ha dichiarato Trump alla stampa.
Buona la prestazione di Hong Kong
(+1,02%); con analoga direzione, effervescente Seul
(+2,52%).
In denaro Mumbai
(+0,72%); con analoga direzione, poco sopra la parità Sydney
(+0,37%).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,18%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,68%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,79%.