Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - I principali listini asiatici sono crollati lunedì mentre un’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dall’escalation del conflitto in Medio Oriente che coinvolge Usa, Israele e Iran, ha scosso gli investitori e alimentato i timori di rinnovate pressioni inflazionistiche.
A Tokyo
, forte calo del Nikkei 225
(-5,58%); sulla stessa linea, si muove al ribasso Shenzhen
, che perde lo 0,70%. Giù il mercato di Hong Kong
(-1,63%); in forte ribasso Seul
(-6,23%). Male di Mumbai
(-2,26%); sulla stessa tendenza, depresso il mercato di Sydney
(-2,88%).
Sul macroeconomico, in Cina
l’indice dei prezzi al consumo
è aumentata più del previsto a febbraio
, sostenuta dall’incremento della spesa durante le festività del mese. L’inflazione CPI è aumentata dell’1,3% su base annua, secondo i dati governativi diffusi lunedì. Il dato è risultato superiore alle aspettative dello 0,9% e ha registrato un’accelerazione rispetto al +0,2% del mese precedente.
Piccolo spunto rialzista per l'euro contro la valuta nipponica
, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,30%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto -0,05%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,19%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,81%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Lunedì 09/03/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 960 Mld ¥; preced. 728,8 Mld ¥)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,1%; preced. -1,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,2%) Martedì 10/03/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,9%)
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. -0,7%) Mercoledì 11/03/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%).