Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:45
24.657 +0,06%
Dow Jones 19:45
47.153 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - I principali listini asiatici sono crollati lunedì mentre un’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dall’escalation del conflitto in Medio Oriente che coinvolge Usa, Israele e Iran, ha scosso gli investitori e alimentato i timori di rinnovate pressioni inflazionistiche.

A Tokyo, forte calo del Nikkei 225 (-5,58%); sulla stessa linea, si muove al ribasso Shenzhen, che perde lo 0,70%. Giù il mercato di Hong Kong (-1,63%); in forte ribasso Seul (-6,23%). Male di Mumbai (-2,26%); sulla stessa tendenza, depresso il mercato di Sydney (-2,88%).

Sul macroeconomico, in Cina l’indice dei prezzi al consumo è aumentata più del previsto a febbraio, sostenuta dall’incremento della spesa durante le festività del mese. L’inflazione CPI è aumentata dell’1,3% su base annua, secondo i dati governativi diffusi lunedì. Il dato è risultato superiore alle aspettative dello 0,9% e ha registrato un’accelerazione rispetto al +0,2% del mese precedente.
Piccolo spunto rialzista per l'euro contro la valuta nipponica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,30%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto -0,05%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,19%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,81%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

Lunedì 09/03/2026
00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 960 Mld ¥; preced. 728,8 Mld ¥)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,1%; preced. -1,4%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,2%)

Martedì 10/03/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,9%)
00:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. -0,7%)

Mercoledì 11/03/2026
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%).
