Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - I principali listini asiatici sono crollati lunedì mentre un’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dall’escalation del conflitto in Medio Oriente che coinvolge Usa, Israele e Iran, ha scosso gli investitori e alimentato i timori di rinnovate pressioni inflazionistiche., forte calo del(-5,58%); sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,70%. Giù il mercato di(-1,63%); in forte ribasso(-6,23%). Male di(-2,26%); sulla stessa tendenza, depresso il mercato di(-2,88%).Sul macroeconomico, inl’, sostenuta dall’incremento della spesa durante le festività del mese. L’inflazione CPI è aumentata dell’1,3% su base annua, secondo i dati governativi diffusi lunedì. Il dato è risultato superiore alle aspettative dello 0,9% e ha registrato un’accelerazione rispetto al +0,2% del mese precedente.Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,30%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,05%.Il rendimento dell'scambia 2,19%, mentre il rendimento per ilè pari 1,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 960 Mld ¥; preced. 728,8 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,1%; preced. -1,4%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,2%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,9%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. -0,7%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%).