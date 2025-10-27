Digital Bros, ok dell'assemblea al bilancio di esercizio e nuovo buy back

Digital Bros

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti dihail Bilancio d’Esercizio al 30 giugno 2025 come da progetto presentato dal Consiglio di amministrazione ed ha approvato la proposta di destinazione del risultato d’esercizio pari a 144 mila euro aNel corso dell’assemblea, è stato altresì presentato il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2025.Gli azionisti hanno anche espresso il loro voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.Inoltre, l’assemblea ha deliberato la revoca della delibera assembleare del 28 ottobre 2024 che autorizzava l’acquisto e disposizione di azioni proprie. Contestualmente, i soci hanno autorizzato il Cda ad, in una o più volte, per un periodo non superiore ai 18 mesi a decorrere dalla data di delibera dell’Assemblea degli Azionisti e fino a un massimo del 10% del capitale sociale attualmente esistente. Nel numero massimo delle azioni acquistate sono incluse le eventuali azioni possedute da Digital Bros e dalle società controllate, fermo restando che, entro tale limite massimo complessivo gli acquisti potranno essere effettuati fino ad un numero massimo non complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.Ad oggi Digital Brose non ha effettuato transazioni nell’esercizio.