EPH, semestrale: permane il presupposto della continuità aziendale nonostante le significative incertezze

EPH

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato la, pur in presenza diL’Organo Amministrativo evidenzia che gli amministratori hanno continuato, durante il corso del 2025, a perseguire l’operazione diinizialmente sulla base della proposta danel contesto della, e, successivamente, anche sulla base dellae sono convinti delladella proposta contenuta nell’e accettata dal Cda il 15 ottobre 2025, nonché dei benefici che deriverebbero dal verificarsi delle fasi attuative della suddetta Offerta per tutti gli stakeholders.Pertanto gli Amministratori ritengono che, nonostante permangano molteplici e significativevolte a far fronte alle obbligazioni della società entro i prossimi dodici mesi, alla data di approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale sussistano, con, le condizioni per redigere la Relazione semestrale al 30 giugno 2025 nelIlha subito variazioni nel corso del primo semestre 2025 da un valore negativo di 12,46 milioni di euro ad un valore negativo per 11,5 milioni.Anche se EPH - segnala la società in una nota - si trova nella situazione di cui all’art. 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) fin da maggio 2021, le conseguenze civilistiche normalmente previste (come lo scioglimento della società o la necessità di ricapitalizzazione) sono sospese fino al 31 dicembre 2025, a seguito della normativa straordinaria introdotta a seguito della pandemia COVID-19. Considerando quindi le perdite a nuovo sterilizzate ai fini del disposto di cui all’art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite) e 2447 c.c., il Patrimonio Netto di riferimento al 30 giugno 2025 incluso il risultato del periodo è positivo per 7,11 milioni, pertantoLa variazione positiva deldel periodo (821 mila euro) è imputabile principalmente, oltre che all’accantonamento dei costi di competenza, alla remissione del credito da parte di ex soci per complessivi 1,39 milioni ed al risultato positivo derivante dall’aumento di capitale inclusivo di sovrapprezzo di 140 mila euro, a seguito della conversione di 14 obbligazioni del POC Negma/GGHL nel gennaio 2025, che ha comportato un aumento del capitale sociale di 37 mila euro e della riserva sovrapprezzo azioni per 103 mila euro.Ilè stato negativo per 564 mila euro al 30 giugno 2025 rispetto a negativo per 577 mila euro del pari periodo 2024, in miglioramento grazie al piano di “spending review” messo in atto dal management.L'cifra in 7,49 milioni rispetto a 8,86 milioni al 31 dicembre 2024.Ilal 30 giugno 2025 è pari a 9,45 milioni, rappresentato da 4.092.242 azioni prive di valore nominale.