Fed, Trump verso la scelta del nuovo presidente entro fine anno

(Teleborsa) - Il Segretario Usa al Tesoroha confermato che la lista deiper sostituire il presidente della Federal Reserveè stata ridotta a cinque nomi. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Bessent ha indicato che i finalisti sono gli attuali governatori della Fed, il direttore del Consiglio Economico Nazionale, l’ex governatoree il dirigente di BlackRockBessent ha aggiunto che il Tesoro effettuerà uncon i candidati prima di presentare al presidente una “buona lista” subito dopo il Ringraziamento.Il presidenteha confermato che la decisione potrebbe arrivare "entro la fine dell’anno", pur ricordando che ildi Powell non scade prima di maggio 2026.