Fed, Trump verso la scelta del nuovo presidente entro fine anno

(Teleborsa) - Il Segretario Usa al Tesoro Scott Bessent
ha confermato che la lista dei candidati
per sostituire il presidente della Federal Reserve Jerome Powell
è stata ridotta a cinque nomi. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Bessent ha indicato che i finalisti sono gli attuali governatori della Fed Christopher Waller
e Michelle Bowman
, il direttore del Consiglio Economico Nazionale Kevin Hassett
, l’ex governatore Kevin Warsh
e il dirigente di BlackRock Rick Rieder
.
Bessent ha aggiunto che il Tesoro effettuerà un secondo ciclo di colloqui
con i candidati prima di presentare al presidente una “buona lista” subito dopo il Ringraziamento.
Il presidente Donald Trump
ha confermato che la decisione potrebbe arrivare "entro la fine dell’anno", pur ricordando che il mandato
di Powell non scade prima di maggio 2026.