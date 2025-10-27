Milano
16:35
42.941
+1,07%
Nasdaq
16:35
25.754
+1,56%
Dow Jones
16:35
47.465
+0,55%
Londra
16:35
9.646
0,00%
Francoforte
16:35
24.265
+0,10%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 16.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: giornata depressa per Nordex
Francoforte: giornata depressa per Nordex
Migliori e peggiori
,
In breve
27 ottobre 2025 - 13.00
Retrocede
Nordex
, con un ribasso del 2,46%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: movimento negativo per Nordex
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nordex
Francoforte: rosso per Nordex
Francoforte: performance negativa per Nordex
Titoli e Indici
Nordex
-3,25%
Altre notizie
Francoforte: andamento negativo per Nordex
Francoforte: scambi negativi per Nordex
Francoforte: brillante l'andamento di Nordex
Francoforte: giornata depressa per Aroundtown
Francoforte: giornata depressa per Renk
Francoforte: giornata depressa per Leg Immobilien
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto