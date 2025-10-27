Francoforte: performance negativa per Nordex

(Teleborsa) - Ribasso per Nordex
, che presenta una flessione del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Nordex
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22,61 Euro con primo supporto visto a 21,93. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,67.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)