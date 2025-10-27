Milano 16:35
42.941 +1,07%
Nasdaq 16:35
25.754 +1,56%
Dow Jones 16:35
47.465 +0,55%
Londra 16:35
9.646 0,00%
Francoforte 16:35
24.265 +0,10%

Francoforte: performance negativa per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Nordex
(Teleborsa) - Ribasso per Nordex, che presenta una flessione del 2,46%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Nordex confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22,61 Euro con primo supporto visto a 21,93. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```