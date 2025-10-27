Francoforte: performance negativa per Nordex

Nordex

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 2,46%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22,61 Euro con primo supporto visto a 21,93. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)