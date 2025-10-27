Milano 17:35
Generali prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 51,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 20 al 24 ottobre 2025, complessivamente 1.599.904 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 32,41 euro, per un controvalore pari a 51.850.850,79 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 24 ottobre la Società e le sue controllate detengono 44.608.532 azioni proprie, pari al 2,88% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, piccolo passo in avanti per la Compagnia assicurativa, che porta a casa un timido +0,76%.




