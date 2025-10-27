Milano 16:36
Indice IFO Germania in ottobre

Germania, Indice IFO in ottobre pari a 88,4 punti, in aumento rispetto al precedente 87,7 punti (la previsione era 88,1 punti).
