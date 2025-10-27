Lemon Sistemi, auspica accelerazione iter autorizzativi e potenziamento infrastruttura elettrica

(Teleborsa) - "Dopo un 2024 condizionato ancora dalle scorie del superbonus
che avevano inficiato i risultati dell'esercizio per via degli oneri finanziari legati ancora a quella misura, nel 2025 c'è stata una ripresa per Lemon Sistemi
e ci siamo piazzati su numeri analoghi a quelli dell'anno scorso a livello di valore della produzione
, ma con una netta riduzione dei costi
grazie a politiche di efficientamento dei costi operativi e di servizi, che abbiamo internalizzato grazie a importanti investimenti che abbiamo svolto nel corso di primo semestre Il tutto ha portato a raggiungere un Ebitda di un milione di euro
, con un risultato netto di mezzo milione di euro
". Lo ha detto a Teleborsa Enrico Rizzo, CFO di Lemon Sistemi
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"Per il 2025
tendiamo a incrementare ancor di più tali risultati, con un Outlook che parla di circa 12 milioni di valore della produzione
e di un Ebitda che si attesterà intorno ai due milioni
".
"Lemon Sistemi da sempre è pronta a cogliere quelle che sono le opportunità governative incentivanti date dalle Regioni e dallo Stato
. Al momento, per esempio, sono aperti bandi importanti come quello del PNRR sulle comunità energetiche
, il bando del MIMIT sugli investimenti sostenibili
". Non solo. "Nel prossimo futuro si aprirà il bando del conto termico 3.0 che darà importanti risorse sia per privati che per business", ha aggiunto Rizzo.
Guardando più nel dettaglio dei business di Lemon Sistemi, "per il comparto BESS
, quest'anno è stato l'anno dell'asta per l'assegnazione delle capacità che Terna aveva spostato in avanti a partire già dal 2023
. C'è stata grande partecipazione
. Come abbiamo visto, infatti, sono stati tantissimi gli operatori che hanno provato ad entrare per aggiudicarsi le capacità disponibili", ha spiegato Maria Laura Spagnolo Co-CEO di Lemon Sistemi.
"Questo ci fa ben sperare anche per il fotovoltaico
, perché la possibilità di avere dei parchi a brevissimo, dei parchi di accumulo per gli impianti per l'energia non programmabile
, e quindi per l'energia rinnovabile, permetterà al prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici, di stare su valori più elevati
. Ed è quello che per noi e per i nostri investitori è importante. Noi costruiamo anche per i nostri investitori parchi fotovoltaici che produrranno energia che viene valorizzata al prezzo di emissione nel momento in cui viene messa sul mercato
. La possibilità di poter scegliere o comunque di far immettere sul mercato questa energia in momenti in cui la richiesta è elevata
, va da sé, permetterà di avere un migliore rendimento per i parchi fotovoltaici
".
"L'unico problema
che noi vediamo su queste strutture, sia per i parchi fotovoltaici che per il BES, - ha proseguito Spagnolo - riguarda, come sempre, l'infrastruttura elettrica, che da noi in Italia è ancora non adeguata
. Sappiamo che Terna ha fatto dei grandi investimenti
. Ci vorrà del tempo e di conseguenza ci scontriamo con tematiche per cui non sempre impianti molto grandi riescono a essere messi in produzione in tempistiche ragionevoli per gli investitori
".
Ci auguriamo, quindi, ha aggiunto la Co-CEO, "che questi lavori infrastrutturali vengano fatti quanto prima possibile
, in modo tale da consentire anche a noi di mettere in produzione impianti in un tempo più congruo".
L'altro tema è quello delle autorizzazioni
. "Quest'anno, è stato fatto un riordino di tutta la materia urbanistica ed autorizzativa
per quanto riguarda le energie rinnovabili. Secondo noi ancora non è soddisfacente perché ancora ci si muove un po' a vista
, non tutte le Regioni, non tutti i Comuni si sono adeguati alla normativa nuova. Auspichiamo comunque ulteriore alleggerimento della normativa soprattutto per i piccoli parchi
, cioè quelli che poi permetteranno alla generazione diffusa".
Spagnolo ha poi ricordato che la società sta facendo delle operazioni anche fuori borsa. In particolar modo, in questo momento, "si stanno completando le transazioni per l'ingresso in Lemon Sistemi di Enasarco Energia
, proprio nell'ottica di integrare le due aziende. Enasarco Energia è un'azienda di cui Fondazione Enasarco è socia, che vende prodotti energetici, luce e gas, e che assieme a Lemon Sistemi potrà vendere anche prodotti di efficientamento energetico".
"Enasarco Energia acquisirà il 25% di Lemon Sistemi
. Ci auguriamo che questo nuovo socio porterà una maggiore fiducia da parte degli investitori verso il progetto industriale
che noi porteremo avanti assieme e quindi quello che auspichiamo è che da parte degli altri investitori ci sia un'ulteriore rinnovata fiducia
", ha sottolineato la manager.
Guardando all'andamento in Borsa, ha concluso Spagnolo, "il titolo è andato bene. Da quando ci siamo quotati, il titolo si è mantenuto su valori decisamente più elevati rispetto a quello di ingresso
e gli investitori sono particolarmente curiosi
; cercheremo di capire quali sono i loro dubbi e di dare loro risposte soddisfacenti".