Leonardo, buyback per oltre 25 milioni di euro

(Teleborsa) - Leonardo
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 17 ottobre
2025, ha comunicato che il 20 ottobre 2025, ha acquistato 504.997 azioni proprie
ad un prezzo medio ponderato di 49,5314 euro per azione e per un controvalore
pari a 25.013.193,26 euro
.
A seguito degli acquisti comunicati e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, la Holding italiana nei settori dell'aeronautica possiede attualmente un totale di 1.129.720 azioni proprie, pari allo 0,1954% del capitale sociale.
Intanto, in Borsa, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Leonardo
che si posiziona a 51,18 euro.