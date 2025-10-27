Milano 16:36
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:36
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:36
47.466 +0,55%
Londra 16:36
9.645 -0,01%
Francoforte 16:36
24.265 +0,10%

Londra: calo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Fresnillo
Si muove verso il basso il leader mondiale dell'argento, con una flessione dell'1,81%.
Condividi
```