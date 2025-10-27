Made in Italy e moda: le novità della seconda edizione di ’Navigare il Futuro’





(Teleborsa) - Imparare a pensare fuori dagli schemi, affrontando la complessità del presente con autonomia e visione critica grazie al dialogo tra saperi umanistici, scientifici e tecnologici: torna ‘’, il corso di alta formazione nato dall’incontro tra l’e lae giunto alla seconda edizione.Il programma è rivolto a studenti, dottorandi e giovani laureati magistrali e dottori di ricerca di tutti gli ambiti e coinvolge tutti gli Atenei della Toscana. Prevede una giornata inaugurale a Firenze, quattro weekend residenziali presso la Fondazione Dynamo Camp e una giornata finale di presentazione e premiazione dei progetti.Questa seconda edizione si arricchisce con un modulo dedicato al, in particolare al settore della moda. Una delle quattro sessioni del corso sarà dedicata al fashion con due mentorship esclusive: Fabiana Giacomotti e Micaela Le Divelec.“Rispetto alla prima edizione il progetto ha mantenuto un tipo di formazione che ha come scopo ultimo il pensiero libero e la creazione di nuovi modelli concettuali per interpretare un mondo complesso come il nostro. - ha spiegato, filosofa e docente dell’Università di Firenze - anche per quest’anno le parole chiave sono: pensare, immaginare e dire. A queste si è aggiunta un’altra parola, che riguarda la finestra di quest’anno, e cioè: creare”.Secondo, Presidente della Fondazione Hillary Merkus Recordati, si tratta di “un settore molto importante che non sta passando un periodo florido. Secondo me è stato importante cercare di inserire delle figure non tradizionalmente prese in considerazione per questo settore, cioè delle persone che pensano un pò fuori dagli schemi, anche dal punto di vista dei canoni della moda, della bellezza”.Il percorso, che si articola inin presenza, ha l’obiettivo di far emergere nuove visioni e soluzioni attraverso lezioni, pratiche filosofiche di facilitazione e mediazione concettuale e lavoro di gruppo. Scopo finale del corso sarà realizzare dei progetti originali che riflettono i valori del pensiero libero e creativo. il gruppo che proporrà il progetto più originale e applicabile riceverà una borsa di studio di