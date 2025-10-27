MIT SIM, KT&Partners taglia fair value: venti contrari del mercato in attesa dell'integrazione

MIT SIM

Ambromobiliare

4AIM SICAF

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 6,1 euro, per un potenziale upside del 200%) e confermato la) sul titolo, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento.Le, con solo lievi aggiustamenti alle previsioni per il 2025. In dettaglio, per il 2025 prevedono ora 1,4 milioni di euro di commissioni Specialist (rispetto a 1,5 milioni di euro in precedenza), 1 milione di euro di commissioni per Global Coordinator (rispetto a 1,2 milioni di euro), 1 milione di euro di commissioni EGA (rispetto a 1,1 milioni di euro) e 1 milione di euro dalla linea RTO (invariata). Complessivamente, prevedono commissioni lorde di 4,4 milioni di euro (rispetto a 4,8 milioni di euro, -7%), mentre mantengono la previsione per il 2028 di 6,1 milioni di euro. Le commissioni nette sono ora previste a 3,3 milioni di euro nel 2025 (rispetto a 4,2 milioni di euro). Con ipotesi di costi operativi sostanzialmente invariate,(rispetto agli 0,4 milioni di euro di utile precedenti), mantenendo al contempo le aspettative per l'ultimo anno, con un utile netto che raggiungerà 1 milione di euro entro l'esercizio 2028. Infine, prevedono una PFN per l'esercizio 2025 (esclusi i titoli negoziabili) di 1 milione di euro di liquidità (1,5 milioni di euro in precedenza), sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio 2024.Viene ricordato che, il 10 ottobre 2025,ha annunciato un accordo vincolante con i principali azionisti di MIT SIM eper laal servizio delle società a piccola capitalizzazione durante tutto il loro ciclo di vita sui mercati dei capitali. L'accordo prevede l'acquisizione da parte di Ambromobiliare del 56,78% delle azioni di MIT SIM per 7 milioni di euro (che implica una valutazione di 5,95 euro per azione), seguita da un'offerta pubblica di scambio obbligatoriasulle azioni rimanenti.