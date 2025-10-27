Novartis acquisisce l'americana Avidity Biosciences per 12 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Novartis
ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione
di Avidity Biosciences
, società statunitense con sede a San Diego specializzata nello sviluppo di una nuova classe di terapie Rna destinate al trattamento delle malattie neuromuscolari genetiche. L’operazione, dal valore complessivo di 12 miliardi di dollari
, sarà perfezionata nella prima metà del 2026, subordinatamente all’approvazione degli azionisti di Avidity e alle consuete condizioni regolamentari.
Il gruppo svizzero pagherà 72 dollari per azione
in contanti, pari a un premio del 46%
rispetto alla chiusura del titolo Avidity sul Nasdaq lo scorso 24 ottobre, valorizzando la società circa 11 miliardi di dollari di enterprise value. Prima del closing, Avidity scorporerà i programmi di cardiologia di precisione in una nuova entità denominata "SpinCo".
Con questa acquisizione, Novartis punta a potenziare la propria divisione di neuroscienze
e ad ampliare la strategia xRNA
, integrando la piattaforma proprietaria di Antibody Oligonucleotide Conjugates
sviluppata da Avidity. Tale tecnologia combina la specificità degli anticorpi monoclonali
con la precisione degli oligonucleotidi, consentendo di colpire in modo mirato i tessuti muscolari.
Secondo la società, l’operazione permetterà di innalzare le stime
di crescita dei ricavi 2024-2029
dal +5% al +6% annuo composto (CAGR), creando le condizioni per nuovi lanci di prodotti entro il 2030 e rafforzando la crescita di medio periodo.
Tra i programmi più avanzati
di Avidity figurano candidati terapeutici per la distrofia miotonica di tipo 1 (DM1), la distrofia muscolare facioscapoloomerale (FSHD) e la distrofia muscolare di Duchenne (DMD) — tutte malattie rare per le quali oggi non esistono terapie in grado di modificare il decorso della patologia.
Il CEO di Novartis, Vas Narasimhan
, ha sottolineato che "la piattaforma AOC e gli asset in fase avanzata rafforzano il nostro impegno nel portare ai pazienti medicinali innovativi e potenzialmente first-in-class per le malattie neuromuscolari progressive".
L’operazione si inserisce in una più ampia ondata di acquisizioni nel settore biotech, dove i grandi gruppi farmaceutici stanno puntando su società con tecnologie emergenti in vista della scadenza di numerosi brevetti. Solo a settembre, Novartis aveva rilevato Tourmaline Bio
per 1,4 miliardi di dollari
.