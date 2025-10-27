Milano 16:41
42.915 +1,01%
Nasdaq 16:41
25.758 +1,58%
Dow Jones 16:41
47.470 +0,56%
Londra 16:41
9.639 -0,07%
Francoforte 16:41
24.251 +0,05%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese, in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.
Condividi
```