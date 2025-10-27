Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Bene il gruppo industriale francese
, con un rialzo del 2,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 260,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 257,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 262,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)