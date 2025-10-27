Milano 16:42
42.907 +0,99%
Nasdaq 16:42
25.755 +1,57%
Dow Jones 16:42
47.461 +0,54%
Londra 16:42
9.636 -0,10%
Francoforte 16:42
24.248 +0,03%

Piazza Affari: balza in avanti Avio

Seduta vivace oggi per l'azienda aerospaziale italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,96%.
