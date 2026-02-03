Milano 11:42
46.411 +0,88%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:42
10.323 -0,18%
Francoforte 11:42
24.874 +0,31%

Piazza Affari: balza in avanti Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: balza in avanti Avio
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana, che lievita del 2,58%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Avio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,48 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
