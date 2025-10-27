Milano 16:42
42.907 +0,99%
Nasdaq 16:42
25.755 +1,57%
Dow Jones 16:42
47.461 +0,54%
Londra 16:42
9.636 -0,10%
Francoforte 16:42
24.248 +0,03%

Piazza Affari: in bella mostra Maire

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,25%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Maire rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,59. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
