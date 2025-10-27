Redfish, Websim conferma Buy: margini in forte crescita con M&A strategiche

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - Websim (Intermonte) ha incrementato aper azione (dai precedenti 2,27 euro) ilsu(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale dell'80%.Gli analisti parlano di risultati consolidati robusti nel 1H25, l'EBITDA cons. (pro-forma) segna una crescita del +116% YoY, sostenuta da una solida performance del Gruppo Movinter, che beneficia di un backlog superiore a 100 100 milioni di euro, con circa il 70% delle commesse in esecuzione a partire dal 2026. L'come leva chiave di sviluppo e valorizzazione del portafoglio. L'avvio nel 2026 del FNSI resta un potenziale driver per le PMI italiane.Aggiornando il modello, Websim stima un. Al netto della NFP della Capogruppo al 1H25, del potenziale cash-in derivante dal pieno esercizio delle stock option in circolazione e dei costi della holding valutati a fair value, ottiene un net asset value (NAV) di portafoglio pari a circa 86 milioni di euro (2,88 euro per azione). Applicando uno sconto liquidità del 20% il target price fully diluted risulta pari a 2,30 euro per azione.