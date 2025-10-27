Redfish, Websim conferma Buy: margini in forte crescita con M&A strategiche

(Teleborsa) - Websim (Intermonte) ha incrementato a 2,30 euro
per azione (dai precedenti 2,27 euro) il target price
su RedFish LongTerm Capital
(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
sul titolo a "Buy
" visto l'upside potenziale dell'80%.
Gli analisti parlano di risultati consolidati robusti nel 1H25, l'EBITDA cons. (pro-forma) segna una crescita del +116% YoY, sostenuta da una solida performance del Gruppo Movinter, che beneficia di un backlog superiore a 100 100 milioni di euro, con circa il 70% delle commesse in esecuzione a partire dal 2026. L'intensa attività di M&A nel semestre conferma la strategia di crescita esterna
come leva chiave di sviluppo e valorizzazione del portafoglio. L'avvio nel 2026 del FNSI resta un potenziale driver per le PMI italiane.
Aggiornando il modello, Websim stima un gross asset value (GAV) superiore a 100 milioni di euro
. Al netto della NFP della Capogruppo al 1H25, del potenziale cash-in derivante dal pieno esercizio delle stock option in circolazione e dei costi della holding valutati a fair value, ottiene un net asset value (NAV) di portafoglio pari a circa 86 milioni di euro (2,88 euro per azione). Applicando uno sconto liquidità del 20% il target price fully diluted risulta pari a 2,30 euro per azione.