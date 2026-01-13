RedFish LongTerm Capital, al 13,4% di PureLabs dopo aumento di capitale

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC) - holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevatopotenziale - ha comunicato l'esito dell’In particolare, l’aumento di capitale originariamente deliberato da parte di PureLabs per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro ha registrato una significativa oversubscription, con, determinando un conseguente ampliamento dell’ammontare dell’operazione.Alla luce dell’importo finale dell’aumento di capitale, la partecipazione detenuta da RFLTC nel capitale sociale di PureLabs risulta pari a circa il, rispetto al 15,4% indicato in precedenza, percentuale calcolata sulla base dell’importo inizialmente deliberato dell’aumento di capitale da parte di PureLabs.RFLTC ha confermato il suo impegno strategico nel progetto industriale di PureLabs, ritenuto di "elevato valore e coerente con la strategia di investimento di lungo periodo della Società".