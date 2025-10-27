Taxi, Legacoop Lazio sollecita un piano strategico per la Capitale

(Teleborsa) -che copra un arco temporale almeno sino al 2030 e consenta di integrare il servizio nell'ambito della mobilità integrata della Capitale. Lo chiede(coordinamento taxi) all'Amministrazione capitolina, sollecitandoche coinvolga le associazioni di categoria.La richiesta è unche favorisca la transizione ecologica e digitale, mentre si intravede già all'orizzonte la concorrenza di robotaxi e taxi volanti, e che: l'insufficienza didi ricarica elettriche, a dispetto dei cospicui investimenti nell'elettrico effettuati da molti tassisti, o lain centro persino per i taxi abilitati al trasporto disabili. La proposta intitolatasarà presentata durante l’evento "La cooperazione che muove le persone".Si guarda con particolare interesse aiindetto dal Comune di Roma, dopo che un'operazione promossa da Legacoop Lazio con Banca Etica, Cooperfidi e UNI. CO ha ha reso possibile l'impiego di 6,1 milioni di euro a 86 tassisti perché acquistassero la licenzaTra leindividuate: l'istallazione dielettrica ede ibridi per arrivare all’80% di flotta green entro il 2030. Per migliorare la viabilità, si chiedonoin aree strategiche (via Colombo,Lungotevere, Viale Angelico), lacon piani di controllo basati su telecamere,ed una rivisitazione delleper le fasce economicamente svantaggiate. E ancora,con sistemi di videosorveglianza affinché per ogni nuova licenza ci siano nuovi spazi per il servizio,digitali e luminose aggiornate in tempo reale con informazioni su eventi, chiusure stradali e disponibilità del servizio taxi, nonchée integrazione con le principali piattaforme (centrali radiotaxi e piattaforme digitali già esistenti). Non da meno la richiesta di una bordo, per abbattere le barriere linguistiche eper i grandi eventi,e sondaggi annuali sulla qualità del servizio.“Per realizzare questa visione servono coraggio, pianificazione, collaborazione", afferma, referente coordinamento taxi Legacoop Lazio. "Siamo pronti a dialogare con l’Amministrazione per costruire insieme un percorso condiviso", ha aggiunto, presidente Legacoop Lazio.