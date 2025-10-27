Terna, avviato l’iter autorizzativo del Sardinian Link

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato formalmente il procedimento autorizzativo del Sardinian Link
, il progetto di Terna
che prevede la ricostruzione e l’ammodernamento dell’infrastruttura elettrica della Sardegna lungo un tracciato che attraversa l’isola, potenziando la capacità di trasporto tra i nodi di Codrongianos (Sassari) e Selargius (Cagliari).
L’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 300 milioni di euro
, renderà la rete elettrica regionale più efficiente, sicura e resiliente, assicurando maggiore continuità e qualità del servizio.
La soluzione progettuale del Sardinian Link, sviluppata in funzione della complessità dell’intervento, è stata concepita per armonizzarsi con il territorio, migliorando l’affidabilità della linea esistente
– ormai soggetta a frequenti interventi di manutenzione – e rafforzando la stabilità del sistema elettrico sardo
, oggi caratterizzato da collegamenti limitati con la rete peninsulare e da un parco termoelettrico concentrato in poche aree.
Elemento distintivo dell’opera sarà l’impiego dei sostegni “5 Fasi”
, una tecnologia brevettata da Terna che rappresenta un’evoluzione nella progettazione delle infrastrutture elettriche. I nuovi sostegni, più leggeri e meglio integrati con l’ambiente, permettono di trasportare più energia riducendo al contempo i campi elettrici e magnetici, contribuendo a un modello di rete sempre più sostenibile. Questa innovazione costituisce uno dei tasselli del percorso tecnologico e di pianificazione che l’azienda sta portando avanti con la rete Hypergrid.
Il Sardinian Link è stato pianificato in coerenza con gli scenari energetici al 2030
, che prevedono un aumento della produzione da fonti rinnovabili. L’opera consentirà una gestione più efficiente dei flussi di energia
, riducendo il rischio di sovrapproduzione e garantendo un sistema elettrico più stabile, sicuro e resiliente. In questo contesto, l’evoluzione tecnologica della rete rappresenta un elemento chiave per sostenere la transizione energetica dell’isola.